Callao: mafia da ultimátum a ruta Colonial en pleno velorio de chofer

En medio del dolor y la indignación, familiares y amigos de Alan Rojas Villacorta velaron en estricta privacidad al conductor de transporte público que fue asesinado a balazos por sicarios mientras realizaba su ruta de servicio. El crimen ocurrió cuando delincuentes armados interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra la víctima en el Callao, generando terror entre pasajeros y transportistas.

Lo más alarmante ocurrió durante el propio velorio del conductor, cuando presuntos integrantes de una mafia extorsiva enviaron un mensaje intimidatorio dirigido a la empresa de transporte conocida como ruta Colonial. En el escrito, los delincuentes advirtieron que continuarán perpetrando ataques selectivos contra quienes no se alineen con sus exigencias.

“Señores de la ruta Colonial, estos atentados selectivos son y seguirán siendo para todos aquellos que no se hayan alineado con nosotros. Los que no figuran en nuestro padrón, serán los siguientes objetivos”, señalaba el mensaje extorsivo recibido por la empresa en pleno funeral del chofer asesinado. La amenaza ha incrementado el temor entre los trabajadores del transporte público en el Callao y Lima Norte.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Familiares de Alan Rojas Villacorta exigieron a las autoridades capturar a los responsables y reforzar la seguridad para los conductores de transporte público, quienes constantemente son víctimas de amenazas y extorsiones por parte de organizaciones criminales. Mientras tanto, la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales de este nuevo crimen vinculado a la violencia extorsiva.