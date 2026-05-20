San Isidro: mujer resulta herida al intentar proteger a su mascota de ataque de un perro

Una mujer denunció haber resultado herida tras intentar proteger a su mascota durante el ataque de un perro de raza American Bully en la cuadra 7 de la calle Punta Negra, en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con su versión, el hecho ocurrió mientras paseaba a su perro cuando el otro animal habría atacado a su mascota. En su intento por separarlos y defenderla, la mujer sufrió lesiones en una mano y una fractura en uno de sus dedos del pie.

La afectada indicó que, como consecuencia de las lesiones, ha requerido tratamiento médico y aseguró que hasta el momento habría destinado cerca de 20 mil soles para su recuperación. Asimismo, denunció que el propietario del can no habría asumido los gastos derivados de la atención médica.

“Por intentar separarlos es que me muerde el dedo y además me causa una fractura en el dedo del pie. Que se haga responsable, hicimos la denuncia y buscamos justicia. No es solo una mordedura, ya que esto va a ser permanente”, declaró la mujer.

HECHO NO SERÍA AISLADO

Además, la denunciante señaló que el día del incidente el perro presuntamente no llevaba bozal y afirmó que este no sería un hecho aislado, ya que el animal habría protagonizado otros ataques a mascotas anteriormente.