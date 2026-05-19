Ministro del Interior afirma que índices de inseguridad cayeron en el país, según cifras de la Policía Nacional

El ministro del Interior, José Zapata, informó ante el Congreso que los índices de homicidios y denuncias delictivas habrían mostrado una reducción en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo del 2025.

De acuerdo con las cifras presentadas, los homicidios habrían disminuido en 23% y las denuncias policiales en 46%, lo que —según el ministro— reflejaría avances en la lucha contra la criminalidad.

Sin embargo, en el mismo informe se reconoció que la percepción de inseguridad ciudadana sigue siendo alta en el país, con un nivel que bordearía el 83%, lo que genera temor en la población.

Especialistas y reportes ciudadanos advierten que, pese a las cifras oficiales, los hechos delictivos recientes siguen generando preocupación, especialmente en sectores como el transporte y el comercio.