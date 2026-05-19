Collique: transportistas y pasajeros viven bajo temor por amenazas y cobro de cupos

La inseguridad y las amenazas contra transportistas continúan afectando el servicio público en Collique, en el distrito de Comas. Un equipo periodístico recorrió la avenida Revolución, una de las principales vías de la zona, donde pasajeros denunciaron el incremento sorpresivo de los pasajes y la reducción de unidades debido al temor que enfrentan los conductores por los constantes atentados y extorsiones.

Los usuarios señalaron que muchas empresas han optado por recortar sus recorridos y evitar llegar hasta las zonas más altas de Collique por miedo a los ataques. “Solo llegan hasta la cuarta etapa porque les cobran cupos y están matando a la gente”, relató un pasajero. Asimismo, ciudadanos expresaron su preocupación al abordar las unidades, indicando que temen ser víctimas de una bala perdida en medio de la violencia que golpea a los transportistas.

Durante el recorrido también se recogieron testimonios de choferes y cobradores, quienes revelaron que presuntos extorsionadores exigen pagos diarios para permitirles trabajar. “Diez soles para arriba”, indicó un trabajador de transporte al ser consultado sobre los cobros ilegales. Además, se mostró un mensaje amenazante dirigido a los conductores: “Espero mi plata el día lunes antes del mediodía, caso contrario dejaré tirado algunos de ustedes”.

TEMOR A ATENTADOS

La empresa Uvita dejó de circular por esta zona debido a las amenazas contra sus choferes y otras compañías han paralizado parcialmente sus servicios por seguridad. En la avenida Revolución operan al menos diez empresas de transporte, entre ellas Briza, Líder, Chimpún Callao y Rápido Ramón Castilla. Por su parte, el dirigente Julio Bretoneche cuestionó la reducción del trabajo preventivo de la Policía y aseguró que ya no se observa el patrullaje constante que antes se realizaba en la zona.