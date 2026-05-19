Transportistas en la mira: tres choferes fueron asesinados en menos de 24 horas en Lima y Callao

En menos de 24 horas, tres ataques armados contra unidades de ataques armados dejaron conductores fallecidos y personas heridas en distintos puntos de Lima y Callao, en hechos que son investigados por las autoridades por su presunta relación con casos de extorsión.

Uno de los ataques ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el Callao, en el cruce de los jirones Miguel Grau y Contralmirante Villar. La víctima fue identificada como Alan Rojas Villacorta, de 47 años, conductor del Consorcio Vía Colonial, quien recibió un disparo en el pecho presuntamente realizado por sujetos a bordo de una motocicleta.

Otro hecho se registró en Comas, donde un conductor de combi fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido. Durante el incidente, pasajeros intentaron ponerse a salvo luego de que la unidad empezara a retroceder sin control. La víctima fue identificada como Franklin Fernando Sánchez Watanabe, quien falleció tras recibir dos impactos de bala. Además, una pasajera resultó herida.

DISPUTA ENTRE BANDAS CRIMINALES

Asimismo, en Ate, una combi que cubría la ruta Ceres–Óvalo Santa Anita fue atacada en la avenida Los Virreyes. El conductor Ricardo Mendoza Polo perdió la vida dentro de la unidad. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, indicó que las investigaciones apuntan a presuntas disputas entre organizaciones criminales vinculadas al cobro de cupos en rutas de transporte público.