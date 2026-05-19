"Los Vampiros del Sur": cae banda que robaba petróleo de camiones para venderlo clandestinamente

Seis personas fueron detenidas tras ser acusadas de integrar una presunta red dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible en el distrito de Lurín. La intervención policial se realizó en un inmueble que aparentaba funcionar como taller mecánico o llantería.

MODUS OPERANDI

De acuerdo con información policial, los intervenidos —cuatro peruanos y dos venezolanos— habrían extraído combustible de vehículos pesados utilizando mangueras conectadas a galoneras para posteriormente almacenarlo y distribuirlo de manera clandestina.

Según explicó Alarcón, los agentes detectaron que los implicados sustraían combustible desde el tanque de un tractocamión y lo trasladaban hacia el interior del establecimiento intervenido. Por su parte, el coronel Villanueva señaló que el combustible acopiado era posteriormente trasladado en un vehículo tipo furgón para ser vendido de manera ilegal a distintos grifos.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 25 cilindros con capacidad de 50 galones cada uno, sumando aproximadamente 1.200 galones de combustible valorizados entre 25 mil y 30 mil soles. Los detenidos permanecen en la dependencia policial mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones.