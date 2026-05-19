El Agustino: cae banda que robaba productos médicos aprovechando tráfico vehicular

Agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de una banda criminal que aprovechaba la congestión vehicular en El Agustino para abrir las puertas de los vehículos y robar mercadería o pertenencias de los conductores. Los movimientos de los delincuentes fueron detectados por las cámaras de seguridad de la municipalidad del distrito.

Según informó el coronel Carlos Alcántara Obregón, la intervención se realizó en medio del tráfico entre las avenidas Río Aguirre y Nicolás Ayllón. Los detenidos fueron identificados como Raúl Catala Urres, de 18 años, y Carlos Moreno Carmen, de 34, quienes acababan de sustraer cajas con medicinas valorizadas en aproximadamente 10 mil soles.

El material médico recuperado, entre jeringas y agujas que tenían como destino la Diris Lima Este, fue devuelto al conductor agraviado. La víctima relató que los delincuentes aprovecharon que el vehículo estaba detenido y sin seguro para abrir la puerta y llevarse las cajas. “Estábamos en el tráfico, no había cómo avanzar, entonces en ese momento se aprovecharon”, declaró.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Las autoridades señalaron que no es la primera vez que estos sujetos son intervenidos por este tipo de delitos. Además, indicaron que la intersección de las avenidas Riva Agüero y Nicolás Ayllón se ha convertido en un punto crítico de robos al paso. El gerente de Seguridad Ciudadana, Jorge Nieves, advirtió que en la zona se registran entre cuatro y cinco robos diarios, pese a los constantes operativos policiales.