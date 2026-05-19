Surco: escolares destrozan puerta de vivienda como parte de supuesto “reto viral”

Una cámara de seguridad registró el momento en que un grupo de escolares destruye la puerta de una vivienda en el distrito de Surco, presuntamente como parte de un “reto viral” difundido entre menores. En las imágenes se observa a varios estudiantes, vestidos con uniforme escolar, acercarse al inmueble y patear violentamente la puerta de madera hasta dañarla.

Los propietarios de la vivienda, dos adultos mayores, denunciaron que los ataques se han repetido en varias oportunidades y aseguraron vivir con temor debido a los constantes actos vandálicos. Indicaron que cada vez que escuchan los fuertes golpes intentan salir para identificar a los responsables, pero los menores huyen rápidamente del lugar.

Producto de los ataques, la puerta presenta rajaduras y daños visibles que comprometen la seguridad de la vivienda. Los afectados señalaron que temen que en cualquier momento los escolares logren derribarla por completo, dejándolos expuestos ante posibles robos o situaciones de riesgo.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los propietarios hicieron un llamado a las autoridades y a los padres de familia para identificar a los responsables y evitar que este tipo de conductas continúe repitiéndose. Asimismo, pidieron reforzar la vigilancia en la zona y tomar medidas frente a este tipo de desafíos virales que ponen en peligro a terceros.