VMT: vecinos duermen junto a enorme forado

Momentos de angustia viven decenas de familias del asentamiento humano Nueva Esperanza, en la zona alta de Villa María del Triunfo, luego de que una antigua tubería matriz de agua colapsara durante la madrugada y provocara un deslizamiento de agua, lodo y tierra que arrasó calles y viviendas del jirón Ayacucho. La emergencia dejó inmuebles destruidos, pérdidas materiales y un enorme forado producto de la erosión del suelo.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando la mayoría de vecinos descansaba junto a sus familias. La fuerza del agua sorprendió a los residentes, quienes salieron de sus viviendas en medio del caos para ponerse a salvo. Varias casas quedaron inhabitables debido al aniego y al debilitamiento de las estructuras, mientras toneladas de lodo cubrieron las vías de acceso.

Hasta horas de la noche, maquinaria pesada de Sedapal continuaba realizando trabajos de remoción de escombros y evaluación de daños en la zona afectada. Sin embargo, los vecinos denunciaron una presunta demora en la atención de la emergencia y señalaron que muchos se han visto obligados a dormir junto al enorme agujero generado por el colapso de la tubería, debido al temor de perder lo poco que les queda.

EXIGEN PRONTA SOLUCIÓN

Los afectados exigieron una pronta solución y apoyo de las autoridades ante el riesgo que representa la inestabilidad del terreno. Asimismo, pidieron que Sedapal asuma la responsabilidad por los daños ocasionados y garantice medidas de seguridad para evitar una tragedia mayor en esta parte de Villa María del Triunfo.