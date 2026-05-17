Surco: vehículo se estrella contra poste y conductor resulta herido

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la cuadra cuatro de la avenida Agustín La Rosa Lozano, en el distrito de Santiago de Surco, luego de que una camioneta que se desplazaba a gran velocidad se subiera a la berma central y terminara impactando violentamente contra un poste de alumbrado público.

Debido a la fuerza del choque, el vehículo quedó prácticamente suspendido y apoyado sobre la estructura, generando alarma entre los vecinos y conductores que transitaban por la zona. Testigos señalaron que el automóvil perdió el control antes del impacto, aunque las circunstancias exactas aún son investigadas por las autoridades.

El conductor de la unidad resultó herido y fue auxiliado por personal de emergencia, siendo posteriormente trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

DILIGENCIAS EN CURSO

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el área y restringir temporalmente el tránsito vehicular mientras se realizaban las labores de retiro de la camioneta accidentada. Las causas del accidente continúan en investigación.