Los Olivos: capturan a presunto extorsionador que atacó a chofer y cobrador de empresa Translima

Esta tarde, un sujeto atacó a balazos a un grupo de transportistas que conversaban en un paradero de la empresa Translima, ubicado en la intersección de las avenidas Bertello con Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. Un chofer y un cobrador resultaron heridos.

Tras el ataque, el criminal escapó, pero policías del Escuadrón de Emergencia "Los Halcones Norte" lo ubicaron en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Canta Callao; se registró un enfrentamiento, por lo cual el delincuente resultó herido y fue detenido.

IDENTIFICAN Y CON ANTECEDENTES

En conferencia de prensa, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, informó que el detenido es Alfredo Cardoso, de 19 años, tenía en su poder una pistola y una nota extorsiva. El criminal también tiene antecedentes y posibles requisitorias.

Luego de capturarlo, el sujeto fue trasladado a la clínica Jesús del Norte; se espera el diagnóstico médico correspondiente. Mientras el chofer y cobrador fueron derivados al hospital Negreiros, del Callao, para que puedan recibir la atención especializada.