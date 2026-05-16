Chofer de combi fue atacado a balazos en el Callao: herido manejó hasta el hospital

Esta noche, el conductor de una combi fue atacado a balazos en el cruce de la avenida comandante Pérez Salmón con la avenida Alfredo Palacios.

La víctima fue identificada como el ciudadano venezolano Esleider Loares, de 31 años, quien, herido, manejó hasta el hospital Daniel Alcides Carrión.

OBRA DE EXTORSIONADORES

El ataque se registró a solo 50 metros de una base de monitoreo del municipio del Callao. No se descarta que el atentado sea obra de extorsionadores.

Según testigos, los disparos contra la combi los realizó un sujeto que viajaba en otra combi; otros dicen que fue desde una moto. Se investiga el caso.