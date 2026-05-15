Atentan contra pareja en mercado “San Carlos” en San Juan de Lurigancho

Una pareja fue atacada por la espalda cuando caminaba cerca del mercado San Carlos, en SJL. El hecho dejó a una mujer fallecida y a un hombre herido tras un violento ataque armado registrado en plena vía pública.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas El Sol y Wiesse, donde un sicario abrió fuego contra la pareja, según testigos que escucharon múltiples disparos en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, se habrían encontrado siete casquillos de bala en el lugar del crimen. El hombre herido fue trasladado de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho.

Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque que ha generado conmoción en la zona.