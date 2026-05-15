Capturan a ‘Ben Ali’: atacó a balazos a dos policías en el Rímac

Un intenso tiroteo se registró en las inmediaciones del puente Caquetá, en el distrito del Rímac, luego de que agentes del Depincri fueran atacados a balazos por presuntos delincuentes durante un operativo policial. El enfrentamiento dejó como saldo dos efectivos heridos y un sujeto detenido, mientras otros dos implicados lograron escapar del lugar.

Según informó el coronel Guillermo Tello, jefe de la Divincri Lima Centro, el personal policial recibió información de inteligencia sobre la presencia de tres delincuentes reunidos en la zona. “Al llegar fueron recibidos por diversos disparos por arma de fuego”, señaló el oficial. Los agentes repelieron el ataque y lograron reducir a uno de los sospechosos.

El detenido fue identificado como Francis Ben Ali Martínez Lecaros, de 36 años, presunto integrante de la banda criminal “Los Destructores del Rímac”. Durante el registro personal se le halló droga, al parecer marihuana, y en las inmediaciones se encontró una pistola abandonada junto a dos motocicletas utilizadas por los implicados que huyeron del lugar.

REGISTRA ANTECEDENTES

En declaraciones a la prensa, Martínez Lecaros reconoció tener antecedentes por robo agravado y haber estado recluido en el penal Castro Castro. Además, se conoció que también tendría denuncias por delitos contra la libertad sexual. El intervenido permanece detenido en la Dirincri, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los otros involucrados.