Alcalde de Miraflores y Larcomar firman adenda para incremento de renta a S/100 mil mensuales

La Municipalidad de Miraflores y la empresa que administra el centro comercial Larcomar firmaron una adenda que modifica el contrato de concesión del emblemático establecimiento ubicado en el antiguo Parque Salazar. El acuerdo establece un incremento significativo en el pago mensual que realiza la empresa al municipio.

El alcalde Carlos Canales informó que la renta pasará de aproximadamente 18 mil dólares a 100 mil dólares mensuales, lo que representa un incremento superior al 500%. Además, el nuevo acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y contempla ajustes anuales según el índice de precios al consumidor.

Según la autoridad edil, este reajuste busca equilibrar el beneficio económico para el distrito, luego de años en los que —según señaló— el monto pagado era insuficiente en relación al valor comercial del espacio. Recordó que el contrato original fue firmado en la década de 1990 y ha tenido diversas modificaciones a lo largo del tiempo.

La adenda también incluye compromisos de mantenimiento y mejora de infraestructura en Larcomar, debido a su ubicación en una zona de acantilado frente al mar. Se realizarán estudios geotécnicos y trabajos de reforzamiento para garantizar la seguridad de los visitantes, bajo supervisión de la municipalidad.