Cerca de 200 compradores internacionales participan en feria turística “Perú Travel Mart 2026”

El hotel Sheraton es sede del “Perú Travel Mart 2026”, importante feria turística que reúne a cerca de 200 compradores internacionales interesados en promover los destinos del país. El evento es organizado de manera conjunta entre PromPerú, Canatur y el sector privado.

El presidente de PromPerú, Ricardo Solano, destacó que esta edición marca un récord por la cantidad de operadores turísticos extranjeros presentes, provenientes de países como Estados Unidos, China, Australia e India.

Según explicó, la actividad proyecta generar un movimiento económico cercano a los 19 millones de dólares, impulsando el empleo y el desarrollo de las regiones a través del turismo y la gastronomía.

Durante el evento también se presentó la denominada “Ruta León”, circuito turístico inspirado en los lugares que recorrió el Papa León en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao.

La directora de Turismo, Sol Velásquez, señaló que esta propuesta busca promover tanto el turismo religioso como el cultural y gastronómico, resaltando la historia, la fe y la gastronomía que conoció el pontífice durante su paso por el Perú.

Además, las autoridades indicaron que esperan la próxima visita del Papa León al país hacia finales de este año, motivo por el cual continúan fortaleciendo la promoción turística a nivel nacional e internacional.