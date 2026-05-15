La Molina: departamentos arruinados tras rotura de tubería de desagüe

La rotura de una tubería de desagüe en el jirón Centenario, en el distrito de La Molina, provocó un aniego que afectó a varias viviendas de la urbanización Laderas de Melgarejo. El incidente ocurrió durante trabajos de recuperación de pistas ejecutados por la municipalidad distrital, ocasionando el ingreso de aguas residuales a los inmuebles afectados.

Dos viviendas terminaron inundadas con aguas residuales, que alcanzaron hasta un metro de altura dentro de los predios. Una de las residentes afectadas denunció que el agua contaminada dañó seriamente el piso de parquet, electrodomésticos, muebles y diversas pertenencias de su departamento de 150 metros cuadrados.

Las familias afectadas tuvieron que colocar piedras y objetos elevados para evitar que sus muebles continúen mojándose con el agua empozada. Asimismo, relataron que debieron rescatar rápidamente a sus mascotas para evitar que resultaran afectadas por las aguas residuales que ingresaron a las viviendas.

VECINOS AFECTADOS

Los vecinos cuestionaron que la empresa encargada de la obra no se haya pronunciado hasta el momento y exigieron ayuda inmediata para retirar el agua acumulada. Incluso, una de las afectadas tuvo que abandonar temporalmente su vivienda y trasladarse a un hostal debido a las condiciones insalubres en las que quedó su hogar tras la inundación.