Prisión preventiva para implicados en robo de lingotes de oro en la Costa Verde

El robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde sigue generando nuevas revelaciones. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste consiguió 28 meses de prisión preventiva contra tres investigados vinculados al caso ocurrido el pasado 22 de marzo.

Entre los detenidos figura Manuel Kinde, señalado como presunto proveedor de armas para la organización criminal “Los Injertos del Callao y Ventanilla”. Durante un operativo realizado en abril, las autoridades hallaron armas y municiones que, según peritajes fiscales, estaban operativas y listas para ser usadas.

Las investigaciones apuntan a que Kinde habría cumplido funciones logísticas dentro de la banda. Además, dentro de uno de los vehículos abandonados tras la balacera en el Callao se encontró un celular con su número registrado en la agenda de contactos, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Junto a él, Alberto Yerén Enríquez y Jorge Yerén Tapia también recibieron prisión preventiva. Ambos son investigados como presuntos conductores y ejecutores del asalto, mientras que sus vehículos fueron incautados durante los operativos realizados por la Policía y la Fiscalía.