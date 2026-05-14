Trujillo: asesinan a dos hombres a plena luz del día en El Porvenir

Un doble crimen conmociona la región La Libertad. Dos hombres fueron asesinados a balazos luego de ser interceptados por delincuentes armados cuando se desplazaban en una camioneta por el distrito de El Porvenir, en Trujillo. El ataque ocurrió a plena luz del día y fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, generando temor entre los vecinos debido a la violencia con la que actuaron los criminales.

Las imágenes muestran cómo dos motocicletas cierran el paso al vehículo de las víctimas mientras cuatro sujetos armados las amenazan con armas de fuego. Tres ocupantes descendieron de la camioneta e intentaron escapar corriendo; sin embargo, dos de ellos fueron alcanzados por los atacantes, quienes les dispararon varias veces antes de huir y dejar los cuerpos tendidos en plena vía pública.

Las víctimas fueron identificadas como Franklin Salvatierra Gómez, quien presentaba una requisitoria por homicidio y antecedentes por hurto y robo agravado, además de Nelver Campos Patricio, intervenido años atrás por peligro común. Agentes policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del doble crimen.

OTRO CRIMEN

Horas antes de este asesinato, otro joven de 26 años fue atacado a balazos por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta. Aunque la víctima fue trasladada de emergencia a un policlínico, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Tras un operativo, la Policía capturó a un menor de 17 años, presunto integrante de la banda “Los Remanentes de la Jauría”, quien habría participado como conductor de la motocicleta.