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14/05/2026

Denuncian presunta usurpación en galería Santa Lucía en Gamarra: identifican a dos implicadas

Denuncian que dos mujeres identificadas como “Yuli” y “Rut” habrían participado en la toma de la galería Santa Lucía en Gamarra y estarían vinculadas a cobros y amenazas en el caso.



El representante de los agraviados de la galería Santa Lucía, ubicada en la avenida Gamarra, denunció la presunta participación de dos mujeres, alias “Yuli” y “Rut”, en la toma del establecimiento ocurrida en 2017, caso que actualmente se encuentra judicializado y que entrará a juicio oral el próximo 25 de mayo.

Según el testimonio, las implicadas habrían formado parte de un grupo de entre 20 y 25 personas que ingresaron y tomaron el control de la galería, además de permanecer en el lugar realizando cobros y presuntas amenazas hasta el año 2020, cuando el comercio en la zona se paralizó por la pandemia.

El denunciante indicó que ambas mujeres habrían sido identificadas por los propietarios a través de registros audiovisuales y apariciones públicas, e incluso señaló que una de ellas habría tenido participación política en el pasado. Asimismo, afirmó que tras el cierre del espacio, las implicadas habrían continuado con actividades en la vía pública.


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