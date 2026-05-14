Paltarumi impulsa más de 65 millones de soles en obras por impuestos

La empresa minera Paltarumi anunció la ejecución de nuevas obras por impuestos en la región La Libertad, con proyectos que superan los 65 millones de soles y que estarán orientados a mejorar la infraestructura vial, educativa, seguridad y patrimonio cultural. Así lo dio a conocer el empresario Jimmy Pflücker, fundador y propietario de la compañía, durante declaraciones brindadas al programa 24 Horas Mediodía de Panamericana Televisión.

Entre las iniciativas previstas destacan la construcción de un colegio, una comisaría y la recuperación del Convento de Guadalupe, donde se espera la presencia del papa León XIV para la colocación de la primera piedra. “Muchas comunidades se han sentido engañadas y estamos rompiendo ese paradigma del ofrecer y no entregar. Hoy estamos entregando antes de pedir”, manifestó Pflücker al señalar que el objetivo es recuperar la confianza de la población.

El empresario también resaltó la importancia del mecanismo de obras por impuestos como una herramienta que permite acelerar la ejecución de proyectos en las zonas más necesitadas del país. Según indicó, la participación del sector privado facilita una gestión más rápida frente a los procesos burocráticos del Estado. Asimismo, recordó que La Libertad es actualmente la región con mayor cantidad de obras canalizadas bajo esta modalidad.

PUENTE CHUQUILLANQUI

Uno de los proyectos más recientes impulsados por Paltarumi fue la inauguración del puente Chuquillanqui. La infraestructura permitirá restablecer la conectividad entre las provincias de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión. La obra fue culminada en solo 50 días, pese a que inicialmente estaba prevista para 90, y permitirá el paso de tráileres de hasta 60 toneladas, impulsando actividades como la agricultura, minería y comercio en la zona.