Transportistas anuncian paro indefinido si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

Martín Ojeda, gerente general del gremio de transporte interprovincial, anunció un nuevo paro nacional del sector para este 2 de junio, en caso de que el gobierno de José María Balcázar no apruebe subsidios destinados a enfrentar el incremento del precio de los combustibles.

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El representante del gremio señaló que la crisis por el alza del diésel viene afectando seriamente al transporte de pasajeros y carga a nivel nacional. Según explicó, cerca del 90% del transporte de carga funciona con diésel, así como el 98% del transporte interprovincial, el 70% del transporte en Lima y Callao y el 95% del transporte en provincias.

Ojeda aseguró que, pese a la existencia de compromisos previos con el Ejecutivo, las medidas solicitadas por los transportistas aún no se concretan. Además, indicó que los gremios han tratado de mantener las tarifas, pero advirtió que el incremento del combustible ya no permite sostener los costos operativos.

El dirigente sostuvo que el precio promedio del combustible pasó de 12.70 soles a 25 soles, situación que —según afirmó— se agravó tras la crisis del GNV. También precisó que son alrededor de 18 gremios los que firmaron acuerdos con el Gobierno y recordó que la última reunión con representantes del Ejecutivo se realizó el pasado 14 de abril.

Finalmente, advirtió que si no se atienden sus demandas, el próximo 2 de junio se realizará un “apagado de motores” a nivel nacional como medida de protesta y no descartó que esta medida sea de manera indefinida.