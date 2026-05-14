San Luis: incautan autopartes valorizadas en S/450 mil en 'San Jacinto'

En el distrito de San Luis, agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional realizaron un operativo en el mercado informal San Jacinto, donde incautaron autopartes y accesorios de vehículos de dudosa procedencia valorizados en aproximadamente 450 mil soles.

La intervención se ejecutó en el marco del Plan Nacional de Seguridad contra la Criminalidad. Durante el operativo, los efectivos policiales ingresaron a cinco locales donde hallaron capots de vehículos, cremalleras, puertas, amortiguadores y diversos accesorios.

Asimismo, dos personas fueron intervenidas y actualmente son investigadas para determinar su presunta responsabilidad en estos hechos. Según la Policía, los establecimientos intervenidos serían utilizados como depósitos clandestinos. Todo lo incautado será puesto a disposición de la Diprove Centro para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

CIFRAS

La Policía también informó que, en lo que va del año, la Diprove ha logrado la detención de 92 personas, la desarticulación de 20 bandas criminales, la incautación de cinco armas de fuego y la recuperación de 1.855 vehículos robados.