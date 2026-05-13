Tragedia en SJM: tres jóvenes mueren tras choque de auto contra tráiler en avenida Pedro Miota

Tres jóvenes perdieron la vida tras el violento choque entre un automóvil y un tráiler en la avenida Pedro Miota, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente ocurrió luego de una salida entre amigos y ha conmocionado a sus familiares.

El vehículo en el que viajaban cinco personas impactó contra la parte posterior de un tráiler estacionado. Según testigos, el auto habría circulado a gran velocidad antes de perder el control en una curva.

La primera víctima fue una joven de 21 años, estudiante de fisioterapia, mientras que horas después se confirmaron otras dos muertes. El conductor sobrevivió y permanece detenido mientras otra persona continúa herida.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras familiares y amigos despiden a las víctimas en medio de escenas de dolor.