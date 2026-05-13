Fiscalía pide 10 años de cárcel para suboficial Luis Magallanes por muerte de rapero “Trvko”

Las imágenes de una cámara de seguridad volvieron a poner en evidencia el momento en que Eduardo Ruiz Sanz, conocido en la escena urbana como “Trvko”, recibió el disparo que acabó con su vida durante una manifestación social realizada el 15 de octubre de 2025 en el Cercado de Lima. El joven rapero murió cuando las protestas ya llegaban a su fin en las inmediaciones de Plaza Francia.

De acuerdo con la investigación fiscal, la bala salió del arma del suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria, quien disparó mientras corría por el jirón Camaná. Siete meses después de los hechos, el Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial una condena de 10 años y 8 meses de prisión contra el agente policial por el delito de homicidio simple.

La defensa del policía rechazó la acusación y aseguró que el efectivo actuó en medio de una situación de peligro inminente. El abogado Stefano Miranda sostuvo que su patrocinado no tuvo intención de matar y afirmó que el disparo habría impactado primero contra el suelo antes de alcanzar a la víctima por rebote. Además, consideró excesivo el pedido de condena formulado por la Fiscalía.

PROCESO CONTINÚA

Por su parte, la defensa de la familia de Eduardo Ruiz denunció un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza durante las protestas y cuestionó que el caso no haya sido investigado por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Mientras el proceso judicial continúa, en el lugar donde ocurrió la tragedia aún permanece una pintada con la frase “Truko vive”, recordando al joven artista fallecido.