Otoño cálido en Lima: temperaturas continúan por encima de lo habitual

Aunque el otoño ya avanza en Lima, las temperaturas continúan registrándose por encima de lo habitual, generando sorpresa entre los ciudadanos que aún no perciben el descenso marcado del frío característico de esta época del año.

Diversos limeños señalaron que las mañanas y noches presentan ligeros cambios de temperatura, aunque el calor y el bochorno todavía predominan durante gran parte del día. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, este comportamiento climático responde al calentamiento del mar y al desarrollo del fenómeno de El Niño Costero.

ESPECIALISTA EXPLICA

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas explicó que desde febrero se registra un calentamiento sostenido que, aunque inicialmente no se intensificó, actualmente viene mostrando mayores efectos térmicos. De acuerdo con el especialista, las temperaturas en la zona norte del país se encuentran hasta dos grados por encima de lo normal, mientras que en la zona central, incluida Lima, el incremento alcanza hasta tres grados adicionales.

Asimismo, indicó que la capital debería registrar temperaturas cercanas a los 17 grados durante esta temporada; sin embargo, en los últimos días las noches han superado los 21 grados. El Senamhi advirtió que estas condiciones cálidas podrían extenderse no solo durante el resto del otoño, sino también durante los primeros meses del invierno, por lo que se prevé una temporada menos fría de lo acostumbrado.

Pese a los cambios de temperatura entre la mañana y la noche, los especialistas recomiendan tomar precauciones y utilizar ropa ligera de abrigo durante las primeras horas del día. Por ahora, según los expertos, todavía no será necesario recurrir a las prendas más gruesas de invierno.