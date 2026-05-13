Comas: así funciona el único centro donde se emiten licencias de conducir

Desde las primeras horas del día, cientos de ciudadanos llegan hasta el Circuito Vial Lima Norte, en el distrito de Comas, para cumplir con los exámenes requeridos para obtener o revalidar su licencia de conducir. En el lugar se desarrollan las evaluaciones teóricas y prácticas que forman parte del proceso obligatorio antes de acceder al brevete.

El director del centro de evaluación, Peter Vilca Camus, explicó que los postulantes deben iniciar previamente el trámite con los exámenes médicos en establecimientos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego de ello, ingresan al circuito para realizar los pagos correspondientes y continuar con las pruebas de conocimientos y habilidades de conducción.

La demanda diaria en este centro supera las 500 personas, principalmente para trámites de licencias de categoría A. Debido a la alta concurrencia, las autoridades señalaron que constantemente se realizan ajustes para mejorar la capacidad de atención y agilizar el proceso de evaluación de los conductores.

MAYOR ORDEN Y CONTROL

Pese a las largas distancias que algunos ciudadanos deben recorrer, especialmente desde Lima Sur, varios usuarios resaltaron que actualmente existe mayor orden y control dentro del recinto. Los postulantes señalaron que la atención es más rápida y organizada en comparación con años anteriores, lo que facilita el desarrollo de las evaluaciones exigidas para conducir formalmente.