Villa El Salvador: incendio consume tres viviendas

Un incendio se registró la tarde de este miércoles en una vivienda ubicada en el Sector 1, Grupo 6, manzana K, en el distrito de Villa El Salvador. Según información preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el inmueble afectado funcionaría como almacén de material reciclado, situación que favoreció la rápida propagación de las llamas hacia viviendas aledañas.

El siniestro, catalogado como código 2, comenzó alrededor de las 5:55 de la tarde y obligó la movilización de al menos ocho unidades de bomberos de distintas compañías de Lima Metropolitana. Sin embargo, la emergencia se complicó debido a la escasez de agua e hidrantes en la zona, dificultando las labores para contener el fuego.

Hasta el momento, al menos tres viviendas resultaron afectadas por las llamas. Vecinos de la zona intentaron rescatar sus pertenencias mientras evacuaban por el intenso humo tóxico generado por el incendio. Testigos también reportaron pequeñas explosiones dentro del inmueble siniestrado, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.

ATIENDEN EMERGENCIA

Personal de serenazgo llegó al lugar para acordonar el área y apoyar a los bomberos durante la emergencia. Asimismo, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, desplegó una ambulancia para atender posibles afectados y mantuvo otras unidades en alerta ante cualquier eventualidad. Las autoridades continúan trabajando para evitar que el fuego siga extendiéndose a más viviendas cercanas.