Estudiantes de la PUCP bloquearon la avenida Universitaria en protesta por nuevo sistema de pensiones

La protesta se registró en la cuadra 18 de la avenida Universitaria, en San Miguel, donde estudiantes de la PUCP bloquearon el tránsito desde el mediodía. Los manifestantes cuestionan el nuevo sistema de pensiones aprobado por el Consejo Universitario, al considerar que limita la accesibilidad y eleva los costos para futuros ingresantes.

Según los alumnos, el cambio reduce el sistema de nueve escalas a uno de cuatro niveles, lo que representaría un retroceso en materia de inclusión. Además, denunciaron que algunos estudiantes podrían enfrentar incrementos de hasta 100 soles por crédito, encareciendo significativamente el costo total de las carreras universitarias.

Ante la medida de protesta, un fuerte contingente policial llegó a la zona para liberar la vía y resguardar los exteriores de la universidad ante posibles disturbios. La congestión vehicular afectó tanto a vehículos particulares como al transporte público durante varios minutos.

Por su parte, la PUCP emitió un comunicado señalando que el nuevo modelo no implica un alza en las pensiones y que mantendrá el apoyo económico mediante un sistema de ocho niveles: cuatro escalas de pago y cuatro niveles de becas, entre ellas las becas McGregor y Lucet. Mientras tanto, los estudiantes anunciaron que continuarán las protestas dentro del campus universitario.