Las “Bolseras” de Gamarra: así cobran cupos a empresarios

Un megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional permitió allanar viviendas y oficinas de la Municipalidad de La Victoria como parte de una investigación contra una presunta organización criminal dedicada al cobro de cupos y extorsiones en el emporio comercial de Gamarra. Entre los inmuebles intervenidos figura incluso la vivienda del alcalde distrital, en medio de sospechas sobre una red articulada que habría operado desde hace varios años.

Según las investigaciones, mafias vinculadas al control del comercio ambulatorio se disputaban distintos sectores del Damero B de Gamarra, donde comerciantes y ambulantes eran obligados a pagar cuotas diarias y semanales para poder trabajar. Testimonios recogidos por la Fiscalía señalan que las denominadas “bolseras” eran las encargadas de recaudar el dinero para los cabecillas de la organización. “Todos quieren plata y a nosotros con las justas nos alcanza para sacar nuestro día”, denunció uno de los afectados.

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, aseguró que las bandas criminales amenazaban constantemente a empresarios y dirigentes del emporio comercial. Por su parte, el jefe de la Diviac, Robert Trujillo, reveló que los extorsionadores cobraban hasta 5 mil soles por “matrícula” a comerciantes y pagos semanales de hasta 60 soles, estimando que la organización habría acumulado ganancias ilícitas de entre 60 y 70 millones de soles.

INCAUTARON ARMAS Y DINERO

Durante el operativo también fueron intervenidas oficinas clave de la comuna, como las áreas de fiscalización, rentas y el centro de monitoreo de cámaras de videovigilancia. Entre los detenidos figuran fiscalizadores municipales, presuntos lugartenientes conocidos como alias “Rosa” y alias “Jhuly”, además de expolicías y exfuncionarios ediles. Las autoridades informaron que en los allanamientos se incautaron armas y dinero en efectivo, mientras todos los detenidos permanecen bajo custodia en la Prefectura de Lima.