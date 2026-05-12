SJM: un muerto tras choque de auto contra tráiler

Una joven de aproximadamente 25 años falleció luego de que el auto en el que viajaba impactara violentamente contra un tráiler estacionado en la avenida Pedro Miotta, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente también dejó a cuatro personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas de emergencia a un centro de salud.

Según información preliminar, el vehículo chocó contra la parte posterior del tráiler por causas que aún son materia de investigación. La víctima mortal iba sentada en el asiento del copiloto y perdió la vida debido al fuerte impacto. Familiares de los afectados llegaron hasta la zona y protagonizaron dolorosas escenas tras conocer la tragedia.

El hecho ocurrió frente a una estación de Bomberos; sin embargo, testigos señalaron que la atención de los heridos se habría retrasado debido a la falta de una ambulancia disponible en el lugar. Esta situación generó indignación entre los presentes, quienes reclamaron una respuesta más rápida para auxiliar a las víctimas.

DILIGENCIAS EN CURSO

Efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron hasta la escena del accidente para iniciar con las diligencias correspondientes. Se espera que las autoridades puedan revisar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de determinar las causas exactas del choque y establecer posibles responsabilidades.