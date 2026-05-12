Rímac: delincuente armado irrumpe en vivienda y deja carta con amenazas contra empresario

Un microempresario textil y su familia denunciaron haber sido víctimas de un presunto caso de extorsión en el distrito del Rímac, luego de que un sujeto armado atacara su vivienda y dejara una carta con amenazas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el presunto delincuente llegó hasta el inmueble ubicado en el pasaje Granados, aparentemente procedente del asentamiento humano Juan Pablo II. En las imágenes se observa cómo el sujeto rompe la puerta y una ventana de la vivienda mientras portaba un arma de fuego.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el atacante habría intentado ingresar a la casa y realizó amenazas directas contra su familia. Además, dejó una nota extorsiva en la que advertía conocer información sobre el empresario y su menor hijo, exigiendo que se comunique con los responsables en un plazo de 24 horas.

INCREMENTO DE HECHOS DELICTIVOS

Vecinos de la zona también manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y solicitaron mayor presencia policial y medidas de seguridad en el sector. La víctima informó que ya presentó la denuncia ante la División de Investigación de Extorsiones y espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar al responsable del ataque.