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12/05/2026

Fiscalía recupera inmuebles tomados por presunta mafia de usurpadores en el Centro de Lima

El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima ejecutaron un operativo en el jirón Paruro para recuperar predios de la Beneficencia.



El fiscal Juan Alberto Orihuela señaló que la investigación permitió detectar un patrón de usurpación mediante escrituras, contratos y sentencias falsas inscritas en Registros Públicos.

Las autoridades también vinculan este caso con los asesinatos de Daniel Castillo y un profesor de apellido Pacheco, hechos que habrían destapado las actividades de esta presunta red criminal.

Durante el desalojo en la galería Binco, comerciantes retiraron su mercadería y pidieron más tiempo para abandonar los stands donde aseguraron trabajar desde hace más de 15 años.

El operativo continuará durante todo el día mientras representantes de la Beneficencia y la Municipalidad supervisan la recuperación de los inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Lima.


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