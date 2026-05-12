SJL: familia salva de milagro tras caída de muro sobre su vivienda

Una familia vivió momentos de terror luego de que un muro de contención colapsara sobre su vivienda en la zona de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió la mañana de este martes cuando el señor Vicente Pérez y su esposa retiraban escombros de un derrumbe ocurrido semanas atrás.

Según relató el afectado, hace aproximadamente un mes un primer muro cayó debido al debilitamiento ocasionado por la rotura de una tubería matriz de agua que sería de la empresa Sedapal. Desde entonces, la estructura permanecía inestable y representaba un peligro para las viviendas cercanas.

Esta mañana, mientras realizaban labores de limpieza, un segundo muro de contención cedió repentinamente y cayó sobre la vivienda. La pareja logró ponerse a salvo segundos antes del derrumbe, evitando una tragedia mayor. Sus pequeños hijos no se encontraban en el inmueble debido a que habían salido al colegio.

FAMILIA PIDE AYUDA

El señor Vicente Pérez pidió ayuda urgente a las autoridades para retirar los escombros y brindar apoyo a su familia, ya que la vivienda quedó completamente destruida. Además, señaló que su taller textil quedó inservible tras el colapso, dejándolo sin herramientas para continuar trabajando y sin un lugar donde pasar la noche.