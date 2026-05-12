24 Horas Edición Medio Día

12/05/2026

Puente Piedra: choque de cúster "Anconero" deja al menos 11 heridos

El choque se habría originado por el exceso de velocidad, luego de que la unidad intentara ganar pasajeros a otro vehículo de transporte público.



Fuerte accidente en Puente Piedra. Una cúster conocida como “Anconero” protagonizó un violento choque en plena Panamericana Norte, dejando al menos 11 personas heridas.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:06 de la tarde, en el sentido de norte a sur. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, paramédicos y bomberos para atender la emergencia y auxiliar a los pasajeros afectados.

Según testigos, el choque se habría originado por el exceso de velocidad, luego de que la unidad intentara ganar pasajeros a otro vehículo de transporte público.

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