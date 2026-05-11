San Luis: disparan contra centro odontológico y hieren a mujer

Momentos de terror se vivieron en el distrito de San Luis luego de que dos delincuentes armados dispararan contra un centro odontológico ubicado en la cuadra 36 de la avenida Canadá. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos, a bordo de una motocicleta, se acercan al establecimiento y realizan varios disparos antes de huir del lugar.

El ataque ocurrió mientras había pacientes y trabajadores dentro de la clínica, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el establecimiento. Producto de los disparos, una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica del distrito de San Borja para recibir atención médica.

Tras permanecer algunas horas en observación, la víctima fue dada de alta, según informaron las autoridades. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del atentado.

INVESTIGAN ATAQUE

De acuerdo con información policial, los propietarios del centro odontológico aseguraron no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos al ataque. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan investigando el caso para determinar el móvil del atentado.