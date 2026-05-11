Capturan a ocho menores tras violento ataque a escolar en exteriores de colegio en Mi Perú

Momentos de terror se vivieron en los exteriores del colegio Kumamoto, en el distrito de Mi Perú, luego de que un grupo de sujetos protagonizara un violento ataque contra un escolar durante la hora de salida. El hecho generó pánico entre estudiantes, padres de familia y docentes, quienes corrieron para ponerse a salvo.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el ataque ocurrió en el portón trasero del plantel. En los videos se observa a varios alumnos huyendo desesperadamente por las calles cercanas hasta llegar a la entrada principal del colegio, donde buscaron refugio junto a profesores y familiares.

Tras el incidente, la Policía y personal de videovigilancia realizaron el seguimiento de los involucrados mediante las cámaras de seguridad. Gracias al operativo, se logró la captura de ocho menores de edad que se habían refugiado en una vivienda cercana con el presunto objetivo de evitar ser detenidos.

Durante la intervención policial, algunos familiares de los menores intentaron impedir que fueran trasladados por las autoridades. Hasta el momento, representantes del colegio no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Este nuevo caso se suma a la creciente ola de violencia entre escolares registrada en distintos planteles del país.