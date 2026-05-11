Ate: vecinos exigen explicaciones tras demolición de sus viviendas

Los vecinos de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, expresaron su indignación luego de que varias viviendas fueran demolidas durante un megaoperativo realizado en el kilómetro 10 de la Carretera Central. Los afectados aseguran que poseen títulos de propiedad que acreditan la legalidad de sus inmuebles y exigen a las autoridades una explicación clara sobre la intervención.

Según los ciudadanos, intentaron comunicarse con el propio alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a través de un abogado, sin embargo, aseguran que hasta el momento no reciben respuesta. Señalan que también acudieron al municipio de Ate, pero aseguran que tampoco fueron recibidos por el alcalde Franco Vidal. Por ese motivo, solicitan atención inmediata para dar una solución al problema.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por las municipalidades de Lima y Ate, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, logrando la recuperación de 2347 metros cuadrados de vía pública. Según informaron las autoridades, las viviendas ocupaban terrenos destinados al tránsito vehicular y peatonal como parte del plan de ampliación y ordenamiento de la Carretera Central.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

La demolición ha generado malestar entre los residentes y una fuerte congestión vehicular debido al cierre parcial de carriles y la acumulación de escombros. Las autoridades señalaron que los trabajos de limpieza tomarán aproximadamente 15 días y aseguraron que la recuperación de la vía permitirá mejorar el tránsito en uno de los puntos más congestionados de Lima este.