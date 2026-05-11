Petroperú: Gobierno autoriza rescate de USD 2.000 millones para asegurar abastecimiento de combustible

Mediante el Decreto Nº 003-2026, el Poder Ejecutivo autorizó un rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú, ante la crisis energética, la falta de liquidez de la compañía y el alza internacional de precios del petróleo.

Los fondos, autorizados como “medidas extraordinarias”, serán canalizados mediante fideicomisos para garantizar la continuidad operativa de la empresa de petróleo y permitir el abastecimiento permanente de combustibles en todo el país.

PAÍSES IMPORTADORES

El documento firmado por el presidente José Balcázar detalla que el conflicto en Medio Oriente ha reducido la oferta mundial de petróleo, encareciendo los precios y poniendo en riesgo la seguridad energética de países importadores como el Perú.

La canalización, disposición y reposición de recursos transferidos se realizarán a través de fideicomisos, y solo la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) está autorizada para instruir sobre el uso de esos fondos públicos.

SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN

Asimismo, la norma fija un plazo de 10 días para que ProInversión apruebe el protocolo para canalización y disposición de los fondos, y 60 días calendario para el protocolo de administración en el marco del decreto anterior (N° 010-2025).

El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La supervisión y validación técnica de los términos de la operación recaerán en ProInversión, que representará al Ministerio de Energía y Minas en la formalización de los compromisos.