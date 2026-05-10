Comas: vándalos protagonizan pelea en plena avenida Túpac Amaru

Momentos de terror se vivieron en la avenida Túpac Amaru, en Comas, luego de que un grupo de vándalos protagonizara un violento enfrentamiento con piedras y palos, pese a la presencia policial en la zona.

Cámaras de seguridad registraron cómo sujetos con prendas alusivas a los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron en plena vía pública, llegando incluso a agredir brutalmente a un joven, quien fue golpeado con patadas, palos y piedras.

ADULTA MAYOR ESCAPÓ

Durante el incidente, una adulta mayor logró ponerse a buen recaudo segundos antes de que una piedra impactara en su dirección. Asimismo, se reportaron daños materiales, entre ellos la rotura de las lunas de una vivienda cercana.

Vecinos expresaron su preocupación por estos hechos de violencia y exigen mayor control y seguridad en la zona.