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10/05/2026

Vehículo sin frenos atropella a peatones en SJL

El accidente ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Campoy. Vecinos exigen medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias en la zona.



Momentos de terror vivieron los vecinos de San Juan de Lurigancho luego de que un vehículo sin frenos se desenganchara y atropellara a varias personas que transitaban por la cuadra 3 de la avenida Campoy. El hecho generó conmoción entre comerciantes y peatones que se encontraban en el lugar al momento del accidente.

Según testigos, la unidad estaba estacionada cuando de pronto comenzó a avanzar varios metros sin posibilidad de ser detenida. Incluso, impactó contra otro vehículo. Las personas fueron socorridas de inmediato, mientras agentes de la Policía llegaron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los residentes señalaron que este tipo de accidentes no es nuevo en la avenida Campoy y denunciaron la falta de medidas de seguridad vial. Indicaron que constantemente circulan vehículos a excesiva velocidad y que la ausencia de rompemuelles y semáforos incrementa el riesgo para peatones y conductores.

LLAMADO DE VECINOS

Ante lo ocurrido, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para implementar señalización adecuada y mecanismos de control vehicular en la zona. Asimismo, pidieron una mayor fiscalización para evitar que unidades en mal estado continúen circulando y poniendo en peligro la vida de las personas.


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