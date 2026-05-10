Vehículo sin frenos atropella a peatones en SJL

Momentos de terror vivieron los vecinos de San Juan de Lurigancho luego de que un vehículo sin frenos se desenganchara y atropellara a varias personas que transitaban por la cuadra 3 de la avenida Campoy. El hecho generó conmoción entre comerciantes y peatones que se encontraban en el lugar al momento del accidente.

Según testigos, la unidad estaba estacionada cuando de pronto comenzó a avanzar varios metros sin posibilidad de ser detenida. Incluso, impactó contra otro vehículo. Las personas fueron socorridas de inmediato, mientras agentes de la Policía llegaron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los residentes señalaron que este tipo de accidentes no es nuevo en la avenida Campoy y denunciaron la falta de medidas de seguridad vial. Indicaron que constantemente circulan vehículos a excesiva velocidad y que la ausencia de rompemuelles y semáforos incrementa el riesgo para peatones y conductores.

LLAMADO DE VECINOS

Ante lo ocurrido, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para implementar señalización adecuada y mecanismos de control vehicular en la zona. Asimismo, pidieron una mayor fiscalización para evitar que unidades en mal estado continúen circulando y poniendo en peligro la vida de las personas.