Ataque armado contra mototaxi deja dos heridos en Independencia

Un nuevo ataque armado contra mototaxistas se registró en el distrito de Independencia. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto disparó contra una mototaxi que se encontraba estacionada en un paradero.

El hecho ocurrió en horas de la mañana y dejó como saldo dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano, donde permanecen con pronóstico estable. Tras el ataque, el agresor huyó con rumbo desconocido.

De acuerdo con testigos, el conductor de la mototaxi resultó ileso. No se descarta que el atentado esté vinculado a un caso de extorsión, aunque algunas versiones señalan que también podría tratarse de un problema personal.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la inseguridad y exigieron mayor presencia policial ante estos hechos violentos.