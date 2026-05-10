Roban caja fuerte de Mercado Mayorista Santa Anita

Sujeto se llevó la recaudación semanal del negocio de su primo, conocido como el ‘rey de las zanahorias’.

La Policía Nacional capturó a un hombre acusado de robar cerca de 100 mil soles de un puesto de venta ubicado en el mercado mayorista de Emmsa, en el distrito de Santa Anita. El detenido fue identificado como Hugo López Infante, de 31 años, quien habría sustraído una caja fuerte que contenía la recaudación semanal del negocio de su propio primo.

La intervención policial se realizó la noche del viernes, cuando agentes de la comisaría de Santa Anita detectaron que el sujeto intentaba retirar la caja fuerte del establecimiento ya cerrado. Según las investigaciones preliminares, López habría llegado al mercado a bordo de un taxi acompañado de otro hombre para ejecutar el robo.

De acuerdo con la policía, el detenido conocía los movimientos y horarios del negocio debido a que también trabajaba dentro del centro de abastos junto a otros familiares comerciantes. Los efectivos lograron frustrar el robo cuando el dinero ya había sido colocado en el vehículo. Además de López, fueron retenidos Luis Arquinigo y el conductor del taxi.

LOS MALDITOS DE EMMSA

Tras su captura, Hugo López declaró que pretendía vender la mercadería. La Policía informó además que el intervenido registra antecedentes policiales durante el 2025 y sería integrante de la banda criminal denominada ‘Los Malditos de Emmsa’, organización vinculada a robos y otros delitos en los mercados de Santa Anita.