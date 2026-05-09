Los Olivos: indignados vecinos golpearon y maniataron a sujeto que asaltó a un escolar

Un presunto ladrón fue reducido, golpeado y amarrado por vecinos de Los Olivos, luego que le arrebatara el celular a un escolar en la avenida Santa Elvira. El adolescente de 16 años iba a su colegio.

El sujeto se movilizaba en una moto, aprovechó que el menor tenía el celular en la mano para arranchárselo; el estudiante se enfrentó al delincuente para recuperar su equipo valorizado en 500 soles.

VECINOS Y TRANSEÚNTES

Empujó al malhechor, quien cayó al pavimento y fue retenido inmediatamente por vecinos y transeúntes. La furia de los moradores fue tal que incluso incendiaron la motocicleta utilizada por el ladrón.

Serenos y policías llegaron rápidamente al lugar para evitar una tragedia. Ante la protesta de los indignados vecinos, el ladrón fue trasladado a la comisaría para continuar con las investigaciones.