BAP Pisco enfrentará intensas pruebas militares en operativo liderado por Estados Unidos

El BAP Pisco, uno de los buques multipropósito más importantes de la Marina de Guerra del Perú, se prepara para participar en el RIMPAC 2026, considerado el ejercicio naval internacional más grande y exigente del mundo, liderado por la Marina de Estados Unidos. La embarcación peruana zarpará el próximo 25 de mayo rumbo a Hawái con una tripulación de 381 marinos, quienes afrontarán más de tres meses de entrenamiento y operaciones en altamar.

La unidad naval fue diseñada para operaciones militares, transporte de tropas, ayuda humanitaria y atención de emergencias, convirtiéndose en una de las piezas estratégicas de la defensa marítima peruana. Durante un recorrido por las instalaciones del buque, el capitán de corbeta Raúl Castro, jefe de operaciones del BAP Pisco, explicó que desde el puente de comando se monitorea toda la operatividad de la nave, incluyendo sistemas de propulsión, maniobrabilidad, alarmas y equipos contra incendios.

Además de su capacidad operativa, el BAP Pisco cuenta con una moderna área de sanidad equipada con rayos X, odontología y espacios de recuperación para pacientes, permitiendo desarrollar campañas médicas en distintos puertos del país. La embarcación también posee capacidad para transportar camiones, vehículos militares y lanchas de desembarco, siendo clave en acciones de apoyo humanitario ante desastres naturales y emergencias nacionales.

TRIPULACIÓN PERUANA ENFRENTARÁ INTENSAS PRUEBAS EN HAWÁI

El operativo RIMPAC se realiza cada dos años y reúne a diversas marinas del mundo en complejos ejercicios de defensa, coordinación y respuesta táctica. Para esta edición, la tripulación peruana viene preparándose desde hace más de un año con entrenamientos en territorio nacional. Marinos y técnicos del BAP Pisco destacaron el orgullo que representa participar en una misión internacional de esta magnitud y representar al Perú ante fuerzas navales extranjeras.

El ejercicio internacional también contará con la participación del BAP Chipana, recientemente modernizado, mientras que la Marina de Guerra del Perú mantiene operativa una flota de más de 20 embarcaciones con funciones específicas. Entre ellas destaca el BAP Carrasco, reconocido por sus capacidades científicas y operaciones polares. En las próximas semanas, el BAP Pisco iniciará una travesía que pondrá a prueba la preparación, disciplina y capacidad operativa de toda su tripulación.