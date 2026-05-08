Capturan a tres presuntos implicados en asesinato de empresario de discotecas en Zárate

La División de Investigación de Homicidios capturó a tres personas presuntamente involucradas en el asesinato de un empresario propietario de varias discotecas en el boulevard de Zárate. El operativo se realizó tras una extensa investigación policial y fiscal.

El coronel Carlos Morales informó que inicialmente se manejaban distintas hipótesis sobre el crimen, incluso posibles disputas entre discotecas de la zona. Sin embargo, las diligencias y testimonios reservados permitieron identificar a los principales sospechosos.

Entre los detenidos figura alias “Yusin”, señalado como presunto sicario y ejecutor del crimen. Según la Policía, el sujeto intentó huir durante su captura, pero fue reducido por los agentes. También fue detenida la pareja de la víctima, quien administraba dos de los locales nocturnos.

Asimismo, cayó alias “Machín”, vinculado a la administración de uno de los establecimientos. Durante los allanamientos, la Policía incautó equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis para esclarecer la participación de los implicados en el homicidio.