SJM: mujeres serenazgo se alistan para celebrar su día

Las mujeres del Serenazgo de San Juan de Miraflores se alistan para conmemorar su día en medio de reconocimientos a la importante labor que cumplen en favor de la seguridad ciudadana. Durante las últimas semanas, distintas municipalidades del país han organizado actividades para destacar el esfuerzo y dedicación de estas agentes.

Un equipo de 24 Horas llegó hasta el distrito de San Juan de Miraflores para conocer de cerca el trabajo que realizan las integrantes del Serenazgo, quienes diariamente patrullan las calles, atienden emergencias y apoyan a los vecinos en situaciones de riesgo.

El vocero del municipio, Dante Mendieta, resaltó el compromiso de las agentes y señaló que muchas de ellas son madres de familia que, además de cumplir con sus responsabilidades en el hogar, desempeñan una ardua labor en las calles para garantizar la tranquilidad de la población.

LIDERAZGO Y VALENTÍA

Las actividades por esta conmemoración buscan reconocer el liderazgo, valentía y vocación de servicio de las mujeres serenazgo, quienes se han convertido en piezas fundamentales dentro de las estrategias de seguridad ciudadana en diversos distritos del país.