¡Después de cinco años! Reabren la avenida 28 de Julio y más de mil vehículos retomarán su ruta habitual

Luego de cinco años de cierre, la avenida 28 de Julio fue reabierta al tránsito vehicular desde Huánuco hasta la Vía Expresa. Desde tempranas horas, buses y vehículos particulares volvieron a circular por esta importante vía.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó que 22 rutas de transporte público retomarán su recorrido habitual. En total, serán 1180 vehículos los que volverán a transitar por la zona.

La reapertura permitirá disminuir la carga vehicular en la avenida Grau, donde durante años se registraron congestiones y demoras debido al desvío del transporte público.

Las autoridades también destacaron que la vía fue rehabilitada con nuevo asfaltado, semáforos, rampas de accesibilidad, veredas ampliadas y señalización para mejorar la seguridad de peatones y conductores.