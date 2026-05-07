SJL: hombre reportado como desaparecido fue hallado muerto dentro de hostal

Un nuevo hecho de sangre conmocionó San Juan de Lurigancho luego de que Elías Vásquez Sinarahua, de 42 años, fuera hallado sin vida en una habitación de un hostal ubicado en la urbanización Los Jardines de San Juan. Según información policial, el hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de mayo.

El hallazgo ocurrió después de que trabajadores del hospedaje alertaran a las autoridades por un fuerte olor fétido que provenía de una de las habitaciones del segundo piso. Al ingresar, agentes de la Policía encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, situación que ahora dificulta determinar las causas exactas de la muerte.

Los familiares de la víctima cuestionaron la demora del hostal en reportar el caso. Entre lágrimas, la madre de Elías expresó el profundo dolor que atraviesa la familia tras enterarse de la tragedia. Además, la expareja de la víctima reveló que desde el año 2023 habrían recibido amenazas de muerte relacionadas con una presunta deuda derivada de un préstamo informal que, según denunció, terminó convirtiéndose en una extorsión.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

Los deudos también exigieron la clausura del hospedaje y mayor fiscalización de las autoridades para evitar nuevos hechos violentos. Asimismo, pidieron que el caso sea investigado a profundidad y no quede impune, recordando que Elías Vásquez deja a cinco hijos en la orfandad.