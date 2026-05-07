Familiares de víctimas de feminicidio protestan contra proyecto de ley en el Congreso

La iniciativa legislativa plantea reemplazar el delito de feminicidio por el de “asesinato de pareja” y ha generado rechazo entre colectivos y deudos.

Familiares de víctimas de feminicidio llegaron al Congreso de la República del Perú para expresar su rechazo a un proyecto de ley impulsado por la congresista Milagros Jáuregui, que propone reemplazar el delito penal de feminicidio por la figura de “asesinato de pareja”. Los manifestantes señalaron que esta propuesta representa un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.

Durante la protesta, Katherine Flores, familiar de una víctima de feminicidio, sostuvo que eliminar este tipo penal invisibiliza la violencia específica que sufren las mujeres y debilita los avances alcanzados en los últimos años. Otros asistentes advirtieron que la modificación podría afectar el acceso a la justicia y reducir las garantías de protección para las víctimas de violencia de género.

El congresista Alejandro Muñante defendió la iniciativa y señaló que el actual tipo penal de feminicidio presenta elementos subjetivos que dificultan probar los casos ante la justicia. Además, aseguró que el proyecto no busca reducir penas ni negar justicia a las mujeres. El legislador también respaldó otra propuesta de su autoría que plantea sancionar con hasta seis años de prisión a quienes presenten denuncias falsas de violencia familiar.

EN ETAPA DE ADMISIÓN

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, indicó que el proyecto todavía se encuentra en etapa de admisión y consideró poco probable que sea debatido en el actual periodo parlamentario. Según señaló, será el próximo Congreso el encargado de evaluar y discutir estas iniciativas legislativas.